因應農曆金牛將至，中央銀行7日宣布發行的「辛丑牛年生肖紀念套幣」，每套定價1,800元，發行量10萬套，首度採雙軌並行銷售，其中網路預購的5萬套，從1月7日至13日中午12時截止共計預購43,121套，代表免經過抽籤、人人有獎。

央行發行局局長施遵驊表示，這次首度採網路線上預購，每人最多可申購5套，在台銀網站設有「辛丑牛年生肖紀念套幣網路預購系統網站（https://coinset.bot.com.tw）」預購，期間自1月7日中午12時起至1月13日中午12時止。統計預購1套的有6,148人、2套的有5,011人、3套的有1,845人、4套的有619人、5套的有3,788人，合計為17,411人。

施遵驊指出，由於全部預售數未超過5萬套，代表免經過電腦抽籤程序，只要完成繳款，所有預購者都可領到套幣。只要在1月18日15時30分止，完成繳款者，可於1月21日起1個月內至選定的台銀分行領取。但提醒民眾，因台銀電腦系統設定的繳款受理，必須與預購套數吻合，如果僅部分繳款，將不被系統接受。

對於選擇至現場排隊購買的民眾，施遵驊再次提醒，可在1月21日至台灣銀行各分行（簡易型分行除外）排隊臨櫃購買，每人每次限購1套，總量為原配額的5萬套，再加上網路預購剩餘的6,879套，以及未繳款的套數，一併臨櫃銷售。

(工商 )