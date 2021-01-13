日本讀賣新聞今天報導，傳中國去年8月在南海試射反艦彈道飛彈之際，2 枚有「航艦殺手」之稱的反艦彈道飛彈擊中移動中的船隻。
報導說，熟知中國軍方內情的人士透露，中國去年8月在南海試射反艦彈道飛彈之際，以航行中的船隻為標的發射。美軍高官也證實有此事。多項證詞指出，2枚有「航艦殺手」之稱的反艦彈道飛彈擊中移動中的船隻。
此事若屬實，對於在中國周邊佈署航空母艦的美軍將構成威脅。
中國去年8月26日在海南省與西沙群島的中間海域實施彈道飛彈試射。知情人士表示，中國以無人自動航行的舊商船為標的，從中國內陸的青海省發射一枚東風-26B飛彈（DF-26B），射程約4000公里，數分鐘後，從中國東部的浙江省發射一枚東風-21D飛彈（DF-21D），射程逾1500公里。據悉2枚飛彈幾乎同時擊沈船隻。
另有知情人士也證實中國2枚反艦彈道飛彈擊中商船，對在南海周邊布署的美軍偵察機、神盾艦炫耀中國軍方發射彈道飛彈的能力。
一般認為，這是中國軍方首度在南海針對移動中的船隻發射飛彈。
(中央社)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。