日本讀賣新聞今天報導，傳中國去年8月在南海試射反艦彈道飛彈之際，2 枚有「航艦殺手」之稱的反艦彈道飛彈擊中移動中的船隻。

報導說，熟知中國軍方內情的人士透露，中國去年8月在南海試射反艦彈道飛彈之際，以航行中的船隻為標的發射。美軍高官也證實有此事。多項證詞指出，2枚有「航艦殺手」之稱的反艦彈道飛彈擊中移動中的船隻。

此事若屬實，對於在中國周邊佈署航空母艦的美軍將構成威脅。

中國去年8月26日在海南省與西沙群島的中間海域實施彈道飛彈試射。知情人士表示，中國以無人自動航行的舊商船為標的，從中國內陸的青海省發射一枚東風-26B飛彈（DF-26B），射程約4000公里，數分鐘後，從中國東部的浙江省發射一枚東風-21D飛彈（DF-21D），射程逾1500公里。據悉2枚飛彈幾乎同時擊沈船隻。

另有知情人士也證實中國2枚反艦彈道飛彈擊中商船，對在南海周邊布署的美軍偵察機、神盾艦炫耀中國軍方發射彈道飛彈的能力。

一般認為，這是中國軍方首度在南海針對移動中的船隻發射飛彈。

(中央社)