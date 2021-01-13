(19:30更新)
北捷經全力搶修後，已於晚間6點53分全線恢復通車。
捷運淡水信義線13日晚間6點14分驚傳嚴重列車大故障，造成捷運圓山站往象山方向列車停駛，由於適逢下班時間，列車暫停引發不少乘客抱怨，捷運公司現正全力排除狀況中，目前僅以單線雙向運轉，預估班距約11分鐘。
捷運紅線無預警停擺，引發乘客抱怨，不少人紛紛在網路上PO文表示，自己已經被卡了10幾分鐘，動彈不得，甚至有人在圓山、劍潭站直接被請下車。
對此，北捷透露，事發主因為淡水信義線之供電問題，導致所有列車均遭延誤，目前班距持續調整中，但往淡水方向列車仍正常行駛。
北捷指出，在市區處理期間，將加強列車與車站廣播及旅客引導，並透過公司官網、台北捷運FB 向遊客加強宣導，目前供電異常原因，仍持續查修中。
北捷公告如下：
【淡水信義線供電異常，民權西路站至劍潭站單線雙向運轉，持續查修中】
一、18:14淡水信義線因供電異常，民權西路站至劍潭站採取單線雙向運轉，班距約11分鐘。
二、處理期間，加強列車與車站廣播及旅客引導，並透過公司官網、台北捷運FB 加強宣導旅客。
三、供電異常原因，目前持續查修中。
(中時 )
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