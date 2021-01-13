風機葉片製造商天力將派遣50位技術人才赴丹麥，接受為期3個月的離岸風力發電機葉片製造技術培訓，第一批11位先遣部隊已於本月8日出發，今(13)日特別舉辦誓師記者會。

政府離岸風電第三階段區塊開發預計2026年至2035年，釋出累計10GW的裝置容量，開發選商規則本季將會公布。對這些總分配容量上限，天力董事長吳坤達向政府喊話，可以更加平衡各家開發商取得的開發容量，避免少數開發商寡占，不利國內供應鏈談判及議價。

天力目前在台中港投資超過新台幣30億元，建立除中國以外，亞太地區唯一的葉片廠。除了硬體設備以外，也乘載培育本土風機葉片技術人才任務。丹麥培訓之旅將由總經理蕭維成領軍，帶領53位來自不同專業背景所組成的技術人才，至丹麥進行為期3個月的風機葉片製造培訓，並針對風機葉片的不同部分，學習因應的專業技術，受訓的團隊也將是台灣首批具有離岸風機葉片製造能力的技術人才。

(中時 )