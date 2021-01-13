日本經濟產業省宣布取消東麗銷往大陸長期許可證，改為逐批次申請，下游客戶需耗時3～5個月申請新證，加上大陸風力發電及新能源汽車等綠能產業持續發展，碳纖維需求逐步成長，預期後市行情持續上漲。

無獨有偶，除2月農曆春節長假外，1月及3月均為鞋材需求旺季，加上大陸光伏料仍供不應求，多家下游客戶表態過年期間不停工，預期高VA發泡料及電纜料需求走堅，搭配LLDPE、SAP農曆春節前有備料需求，行情持穩走堅看俏。台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）營運加分。

廠商表示，疫苗研發接連傳出捷報，市場認為經濟可望有所復甦，但因大規模製造及接種疫苗均需時間，且近期疫情再度重燃，甚至部分國家採取封鎖措施，可能拖累第一季景氣熱度。

不過，韓國LG輕裂廠意外事故停車，預估2021年1月中後才會恢復開車，每月減少10萬噸乙烯及5萬噸丙烯產量，加上第一季亞洲有8座輕油裂解廠歲修，合計年產能596萬噸，影響乙烯供應減少24萬噸，預期第一季亞洲乙、丙烯及其下游衍生物市場供應仍偏緊。

第二季又進入輕油裂解廠密集歲修期，且為石化產品需求旺季，預期農曆春節後客戶買氣可望逐漸增溫。

其中，除碳纖、EVA行情穩步推進外，看好射出料及孟加拉包裝膜料需求，且美國及印度料銷往亞洲數量減少，加上乙烯成本上漲，且3月起步入大陸春耕地膜需求旺季，有利支撐LLDPE價格。

另，SAP也因下游客戶在農曆春節前有備料需求，加上原料丙烯酸價格上漲、海運費破歷史新高等因素影響，預期行情持續上漲。

(工商 )