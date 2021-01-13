受中印兩國外交關係惡化影響，2020年前10個月印度自中國大陸的進口額銳減近兩成。日經中文網13日分析，如果中印對立出現長期化發展，印度對中國的進口額有可能會進一步減少。

報導稱，根據印度商工部公布的統計資料顯示，印度2020年1月至10月來自中國的進口量（確定值）較上年同期減少19.5％。儘管11月與12月的最終數據尚未公布，但來自中國的進口量有可能繼續減少。文章指出，鑒於印度在過去20年對中國進口量增長了40倍以上，因此可以說中印貿易出現了轉捩點。

如果從品類來看，之前在印度市占較高的中國電器產品、家具及玩具等產品的進口量有所減少，對此印度市場研究公司India Ratings and Research認為，這與印度總理莫迪政府重視本國產品並計畫打造自主經濟圈有關。

另一方面，2020年4月新冠肺炎疫情在印度國內快速蔓延，導致印度經濟活動無法正常化，而當時來自中國等海外國家的零部件無法抵達印度，在這種情況下，莫迪政府提出發展本國產業，打造自主經濟圈的構想。此後中印邊境摩擦事件促使印度決定與中國保持距離，但印度若想增加本地產品，可能會面臨價格競爭力、技術開發以及人才確保等諸多課題。

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