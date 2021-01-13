新華社報導，大陸國務院13日宣布，決定任命俞建華為大陸商務部國際貿易談判代表（正部長級）。俞建華目前是商務部副部長、國際貿易談判副代表。
根據大陸商務部資料，俞建華出生於1961年12月，江蘇鹽城人，擁有法學碩士、工商管理碩士學歷。
俞建華過去曾歷任駐歐共體使團、駐比利時使館，外經貿部歐洲司四處處長，國際經貿關係司二處處長。2001年11月起先後任外經貿部、商務部世界貿易組織司副司長。2006年10月任商務部國際經貿關係司司長。
2011年1月任商務部部長助理。2013年5月任商務部國際貿易談判副代表（副部長級）。2013年10月任常駐世界貿易組織代表，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。2017年2月任商務部副部長兼國際貿易談判副代表。2017年12月任常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表。2019年4月起任商務部副部長、國際貿易談判副代表。
(工商 )
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