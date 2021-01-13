行政院長蘇貞昌14日就任滿2周年，蘇貞昌與副院長沈榮津、秘書長李孟諺行政院三長明天下午3時將與媒體茶敘，回顧二年來施政成績，並展望未來。行政院13日表示，蘇貞昌領導的行政團隊，未來仍將面對防疫等挑戰，內閣將謙虛面對民意，盼打拚出更多成果，讓台灣更進步。

據了解，蘇貞昌將感謝國人對內閣團隊多項施政的支持與配合，也感謝各部會首長在各自岡位上努力、各司其職。

2019年1月14日接任行政院長的蘇貞昌，任內面對中國大陸非洲豬瘟入侵、同婚法案、新冠肺炎疫情與開放萊豬等重大議題挑戰。行政院認為，這二年來內閣守住非洲豬瘟，新冠肺炎防疫有成，受到國際間普遍高度讚當與肯定，大大提升台灣在國際間的聲量，非洲豬瘟與新冠肺炎二大疫情防疫有成，是蘇內閣任內最重要的政績。

由於台灣疫情控制得宜，因此經濟持續成長，台北股市13日收盤創下1萬5,769點的歷史新高，行政院認為在這樣內外艱難的二年，行政團隊還能維持已開發國家中唯一經濟正成長，是因為各部會首長合作無間，率領全民團結在一起。

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