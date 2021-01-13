家樂福總經理王俊超（左5）、企業社會暨溝通總監蘇小真（左6）出席影響力概念店2.0開幕剪綵，邊角布料做的彩帶，在儀式後還可當購物袋使用。（家樂福提供）

家樂福推動食物轉型計畫，為了發揮更大影響力，2019年進駐台北NPO聚落（NPO HUB TAIPEI），成立第一家家樂福影響力概念店（Carrefour impact）至今超過2500人次造訪，今年與台灣設計研究院共同打造影響力概念店2.0，更加聚焦在裸得好、品自然、買永續、挺社企、食在地的五大主軸，將永續商品以簡單、清楚的分類呈現，並加入更多減塑服務，期許發揮更大的影響力。

影響力概念店2.0店內整體空間以輕鬆、無負擔的氛圍，透過互動性的視覺設計，將原先的資訊轉變成親切活潑的說明，希望以影響力店為開始，成為未來商店的縮影。且以循環設計為思考，邀財團法人高林文化創意基金會設計剪綵橋段，將邊角布料做成剪綵彩帶，開幕剪綵儀式後還可當購物袋使用。

此外，也與台北市中正區健康服務中心合作辦理「高齡與失智友善賣場」計畫，提供失智症長者志願服務的機會，邀輕度的失智症者定期上班，協助貨品上架、檢查商品外觀及有效期限、店內環境清潔、指引動線，以及協助來店民眾找尋貨品等，未來還會邀失智症長輩擔任「店長」，與社區共同打造友善賣場、友善社區的企業社會責任。

家樂福影響力概念店2.0聚焦在裸得好、品自然、買永續、挺社企、食在地的五大主軸，今開幕吸引人潮。（家樂福提供）

家樂福影響力概念店2.0聚焦在裸得好、品自然、買永續、挺社企、食在地的五大主軸，今開幕吸引人潮。（家樂福提供）

(中時 )