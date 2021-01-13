金門縣豬肉管理流程圖。（縣府提供）

金門豬肉最新資訊。（縣府提供）

因應萊豬開放進口，金門縣府嚴格把關，守護鄉親健康。縣衛生局已輔導稽查標示754家次，並抽驗市售豬肉、學校及共餐據點共36件，檢驗結果將於該局網站公告周知。

衛生局說明，地區有使用及販售豬肉及相關產品的製造業、販售業及餐飲業有571家，該局已輔導稽查標示754家次，今年1月1日至12日抽驗市售豬肉、學校及共餐據點共36件，檢驗結果將在衛生局網站公告。

另縣府教育處去年即已召開「校園豬、牛肉原料原產地標示與平台操作說明會」，輔導學校於菜單中標註並張貼使用國產豬肉之公告，學校也已完成契約變更增加附約簽訂切結書納入契約規範並明訂罰則。今年將持續要求學校落實食材驗收作業、菜單標註張貼使用國產豬肉，並於「校園食材登錄平臺」登載豬原料原產地(國)，預計可於1月20日以前完成。社會處也預計1月底前，完成33處社區共餐據點的第1次肉品抽驗。

秘書長陳朝金在今天的萊豬工作小組會議中，要求全力做好因應措施，包括一、共餐據點應設置肉品檢查表，做好內控管理。二、針對市售豬肉及豬可食部位加強稽查抽驗，有關萊豬相關輔導、稽查、抽驗及宣導等資訊應多管道發佈公告，讓民眾了解。三、各局處規畫及落實管理作為並進行風險管理，將危害降到最低。

有關萊豬相關問題及資訊，可至衛生局官網「美豬美牛進口議題專區」查詢外，也可撥打082-330697轉305或310詢問。

(中時 )