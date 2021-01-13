拜登1月20日就任美國總統。（達志影像）

美國國會日前被川粉示威者「攻陷」，對原本就不穩的美國社會，造成巨大的漣漪。前民進黨立委沈富雄認為，民主黨的拜登上任後，若以美國東西兩岸之富，接濟密西西比河兩岸及南方之窮，可消底層白人之怨，如果4年內見效，共和黨將無翻身之日。

沈富雄在臉書貼文表示，消底層白人之怨是拜登的首要之務。美國之病，病入膏肓、盤根錯節，非三言兩語所能道盡，不是南北分裂，也不是東西分治，而是廣大的紅色鄉村包圍藍色城市。共和黨在日益式微之際，找到現任總統川普這根浮木，卻反被這位喪心病狂之徒所綁架，導致日前的美國國會山莊之亂。

沈富雄認為，拜登被付予重任，他必須癒合分裂的國家，雖然病因不勝枚舉，但主因只有一個：貧富差距日益擴大，使天下苦民怨氣難伸，勞苦一生，前途卻沒指望，國家富強名列G1，卻完全沒有我的份。

沈富雄建議，解決之道其實簡單，以美國之富，完全無需他求，以東西兩岸之富，濟密西西比河兩岸（明尼蘇達州除外）及南方之窮，如果4年內見效，共和黨將無翻身之日。

有網友認為，「自私自利的川普，根本不代表共和黨的價值，否則不會有『林肯計畫』老共和黨人出來反他（包括John McCain的遺孀）。但現代人喜愛川式語言語不驚人死不休與小五生詞彙的那一味，包括共和黨人不爭氣，只好飲鴆止渴，拉進一票右翼來支持共和黨。4年前可以一起吃香喝辣，到現在樹倒猢猻散，才來切割川普，也是很讓人看不下去。」

消底層白人之怨是拜登的首要之務 美國之病，病入膏肓，盤根錯節，非三言兩所能道盡，不是南北分裂，也不是東西分治，而是廣大的紅色鄉村包圍藍色城市，共和黨在日益式微之際，找到川普這根浮木，卻反被這位喪心病狂之徒所綁架，致有日前國會山莊之亂，我以... 由沈富雄發佈於 2021年1月12日 星期二

(中時新聞網)