炮仗花季即將來臨，炮仗花公園的黃澄澄炮仗花海瀑布，成為民眾賞花首選。圖為往年花海盛況。（何冠嫻攝）

炮仗花季即將來臨，炮仗花公園的黃澄澄炮仗花海瀑布，成為民眾賞花踏青的拍照首選，尤其春節期間，吸引大批人潮走春朝聖，但今年因乾旱及氣溫低，目前炮仗花約盛開1成，銅鑼鄉公所因應花季帶來的人潮，新增移動式景觀廁所以及攤商市集廣場，提升遊客觀光體驗並行銷在地農特產品。

13日銅鑼鄉長謝昌年等人為花季「開鑼」。他表示，銅鑼炮仗花公園在客委會補助下完成環境改善啟用後，再新增3座移動式景觀廁所解決遊客衛生問題，並新闢廣場收容攤商市集，釋放周邊空地增加停車位，解決交通壅塞與危停問題，以提升觀光品質，讓遊客舒適賞花。

目前炮仗花盛開1成，銅鑼鄉公所指出，即日起至3月初，在原炮仗花公園入口南側新闢區域，規畫在地小農推出農特產品及在各種小吃，讓供遊客賞花之際，有多樣化消費選擇，品嘗在地美味。謝昌年說明，炮仗花公園交通便利，遊客不僅可由國道1號銅鑼交流道下接新興路後，右轉550公尺即可到達，也可透過高鐵轉台鐵由銅鑼火車站下車後，步行直達，搭配銅鑼周邊景點，安排一趟說走就走的「輕旅行」。

因應疫情，銅鑼鄉公所強調，將宣導遊客賞花時應保持社交距離，並且戴口罩配合中央最新防疫工作，維護自身與他人健康安全，確保戶外場所落實防疫。

(中時 )