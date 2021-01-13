開除說惹議，楊志良說醫師感染比紐籍機師確診嚴重百倍。（翻攝楊志良臉書）

前衛生署長楊志良的開除說，除了引起衛福部長陳時中嚴正反駁，總統蔡英文更在臉書上發文，撂下重話反擊楊志良，表示不需要用風涼話來打擊前線士氣。此事在網路上引起網友熱烈討論，有網友忍不住直言，只要能打擊藍營，蔡總統都會身先士卒呢。

對於前衛生署長楊志良稱，應將染疫醫師開除，蔡英文總統在臉書上發文力挺醫護人員，並強調此時此刻不需要政治口水，不需要急著譴責醫護人員，更不需要用「開除醫師」這樣的風涼話來打擊前線士氣。

對此楊志良今(13日)也以案765紐籍機師的案例，反擊蔡總統，指以他被開除的標準來看，案838是一名醫師但卻在治療時染疫，請問何者更為嚴重？質疑為何不能對未按SOP值勤的醫護人員開罰？

楊志良和蔡總統之間的唇槍舌戰，也在PTT上引起網友熱議，有網友表示，「我以為她是啞巴呢，原來會說話」、「只要是打擊藍營的，英文都身先士卒呢！」、「蔡：幹，正中直球！我來！我來！」、「哇，很難得看到我們的小英總統講重話去嗆別人呢！」、「萊豬被白嫖，外交被當癟三，只能找小事來刷存在感」、「原來是網紅英啊 還以為是總統呢」。

不過，也有網友討論起對楊志良所言，「楊志良根本一個人逆轉了風向」、「誰叫楊要丟槍給別人」、「楊是白目、不過蔡只在這種雞毛蒜皮的事出來刷存在感？」

(中時新聞網)