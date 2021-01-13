三義文化產業藝術園區開發案獲部分居民熱烈歡迎，樂見帶動地方繁榮發展，但另有部分居民強烈反對，擔心破壞影響山區水土保持，並且質疑開發公司炒作地皮，組成自救會13日前往三義鄉公所前抗議。

自救會發言人黃煜舜表示，三義開發公司過去盛傳以地產炒作為名，許多居民擔心山坡地被買下，將農地變更工業用地後，業者售出土地拍拍屁股走人，擔心未來產業進駐後，造成在地環境汙染，影響居民生活品質與權益，希望身為苗栗縣觀光旅遊盛行的第一大鄉的三義鄉，不該遭受不負責任的開發炒地皮傷害。

三義文化產業藝術園區案13日召開環境影響評估報告書專案小組現勘初審會議，有業者、縣府環保局等相關單位列席，環保局強調，全案將依法行政、嚴格審查。

針對開發計畫被質疑炒地皮，三義開發公司董事長特助柯堯仁回應，開發計畫的目的與初衷，主要在於希望地方繁榮，部分居民有表態支持，希望引進產業讓北漂子女返鄉安居樂業，而在申請開發階段，也聽取當地民意，要求做好水土保持、引進的產業不得有汙染等情事發生，皆納入意見並遵照法規提出申請，並且向審查委員討論請教作法。

他也強調，若要炒地皮，開發商、建商等皆會選擇高鐵、南科等周邊地段，不會選擇需要經過這麼多審查程序，又不一定會得到很好獲利結果的地方，因此選擇三義單純希望能帶動地方發展。

(中時 )