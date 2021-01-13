遠距時代來臨，為提前掌握未來趨勢，思科匯集了亞太地區14個市場、超過14,000位企業員工的數據並進行分析，做出了《未來工作力研究報告》（Workforce of the Future），發現遠距上班已經回不去了，有86％的台灣員工表示，即使辦公室如常開放，仍希望享有更多自主權，自由選擇在家或在辦公室工作及管理工作時間，看來傳統的上班模式真的回不去了。

新冠肺炎橫行，讓一直未能落地的遠距生活一夕成真，儘管新冠疫情發生前，台灣在家辦公的比例並不高，僅有7％的台灣員工在家辦公，但經過疫情洗禮後，台灣員工對在家辦公的認同度已大幅提升。

根據《未來工作力研究報告》（Workforce of the Future）報告指出，有86％的台灣員工表示，即使辦公室如常開放，仍希望享有更多自主權，自由選擇在家或在辦公室工作及管理工作時間，71％的台灣員工希望將來能繼續維持疫情期間所享有的工作自主性，51％台灣員工希望未來能以視訊軟體或其他通訊工具，取代傳統電話會議及實體會議，82％台灣員工認為企業應提供遠距辦公者與辦公室同等級的數位工具；同時有82％台灣員工表示，需要強化科技與數位方面的技能訓練。

儘管在家上班是為疫情所逼，但轉型後的工作生態卻更有效率，經統計，企業實施遠距辦公之後，對台灣員工產生了正面影響包括提高自主性（71％）、更多使用影像通話（71％），以及快速使用創新技術功能以改善企業之間的聯繫（70％），同時在遠距辦公後，員工對工作的好感度也提升了，有49％覺得更被賦能、39％認為變得更健康，另有37％的人表示更快樂。

思科大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理陳志惟表示，對於台灣企業與員工來說，2020年確實充滿了衝擊與挑戰。在實施遠距辦公後，不管對員工個人發展或工作效率上，皆有許多正面影響。展望未來，當遠距辦公成為新常態時，員工必須繼續自我管理以及培養獨立運作能力，妥善運用數位工具提升工作效率。同時，台灣企業主也需藉由科技來提升企業的韌性，應對日後可能再度爆發的各種危機，維持公司營運穩定，同時也帶給員工更彈性的未來工作場域。

(工商 )