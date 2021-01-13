虎頭山創新園區成果暨多功能館13日正式啟用，國發會主委龔明鑫表示，虎頭山創新園區建置至今不斷成長，不但取得全台第1張通過經濟部無人載具沙盒審查之可營運試車牌照，現更進入第二期開發工程，期盼持續推動「亞洲．矽谷計畫」，建立物聯網及AIoT相關展示場域，作為全世界發展物聯網科技產業的第一站。

虎頭山創新園區多功能館自2019年10月動工，2020年12月完工，工程總經費約6,000萬元，由內政部營建署補助3,900萬元，經濟部補助570萬元，其餘為市府自籌款。多功能館主體為地上1層鋼骨建築，1樓設有展覽、演講、發表會等活動場地，約可容納200人，上層可作為策展單位辦公及會議空間，未來除提供園區辦理大型研討會，並可開放市民休憩及辦理活動使用。

經濟部次長陳正祺表示，在蔡總統提出的6大核心產業中，資安、物聯網及ICT等產業皆在桃園扎根，去年經濟部與美國簽訂MOU，也強調在這些領域進行合作。尤其後疫情時代的數位轉型，其中最重要的兩大根基就是物聯網及資安，期盼虎頭山創新園區引領世界潮流，帶領相關產業走向國際。

桃園市長鄭文燦表示，「亞洲．矽谷計畫」有兩大核心，第一是創新生態系，第二是AIoT產業應用。虎頭山創新園區為全台首座結合自駕車與資安聯網兩大主軸的驗證中心，去年2月輔導廠商取得全台第一張通過經濟部無人載具沙盒審查的可營運試車牌，也輔導多家廠商通過經濟部無人載具沙盒審查，目前全台所有運行的自駕車團隊第一階段的測試均透過園區輔導上路，推動自駕車發展成果豐碩。

鄭文燦指出，虎頭山園區成立1年多以來聚集許多新創業者，也申請許多示範計畫，輔導超過60家物聯網及車聯網相關創新產業。由於5G應用跟資安有很大的關係，虎頭山創新園區導入5G企業專網，率先成為全台第1個提供5G車路雲測試的自駕車園區，不但提升自駕車上路的安全性，也展現桃園車用電子資通訊產業鏈發展成果。

(工商 )