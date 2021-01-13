JKF雜誌12月號封面女星邀來「暗黑版彌豆子」妮妮，搶搭《鬼滅》風潮，妮妮說：「彌豆子太美了，忍不住COSPLAY，只是照片會讓人歪樓想入非非，引起討論。」她這次配合JKF拍攝封面，有黑色旗袍、內衣爆乳裝，開發情慾路線，用身體去展現性感一面，「很多粉絲喜歡我玲瓏有致的線條，我也覺得女生屁股到腰之間的曲線是致命的吸引力，會讓粉絲有想把我瞬間撲倒的衝動」。
眼看比自己年輕的嫩模一波波竄出頭，妮妮也頗有憂患意識，從學生時期開始學跳舞，畢業後自組舞團，至今邁向第九年，每天加強自己的舞技為上台做準備，妮妮本身還是「泫雅粉」，欣賞她在舞台享受跳舞的模樣，整個律動和舞感都令她十分敬佩。
當天拍攝封面，妮妮穿著黑色蕾絲內衣，Ｄ罩杯美胸呼之欲出，雖然是平面拍攝，一雙電眼不斷釋放情慾電波，扭動自己腰臀，讓當天工作人員難以抵擋直喊「凍未條」。
(中時 )
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