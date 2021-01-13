苗栗市公所改善貓貍山老人文康中心老舊設施，去年完工開放啟用，為長輩提供在地安養的共享樂活新環境，公所鑑於文康中心前操場的跑道老舊龜裂、植草磚出現高低落差，向中央爭取經費改善，獲得體育署核定1000萬元經費，打造完善安全的戶外活動空間。

苗栗市公所為改善老人文康中心老舊設施及提供更多的服務空間予銀髮族市民使用，共投入1600萬元完善廁所、無障礙及消防設施，並規畫1樓為長照C＋巷弄長照站，2、3樓為各項研習教室及卡拉OK室，提供有氣功、流行歌曲、東洋歌曲、社交舞等銀髮族適性課程，廣受長者好評。

公所指出，老人文康中心前操場設施老舊，水泥跑道已出現龜裂情況，為免銀髮族、孩童運動玩耍時發生意外，向教育部體育署爭取1000萬元經費，核定補助900萬元，公所自籌100萬元，辦理貓貍山樂齡親子運動空間改善計畫。

苗栗市公所主任祕書邱宏宬表示，改善計畫將針對跑道修整，鋪設PU面層，並且移除植草磚、整平階梯高低差、排水、澆灌系統，以及鋪設地墊等，提升硬體設施，讓銀髮族、親子能在安全場域運動休閒。

(中時 )