苗栗縣政府加強查緝苗栗縣轄土地遭傾倒廢棄土石，並出動無人機讓業者不法舉動無所遁形。水利處表示，去年傾到廢棄土石案共22件、共開罰238萬元，其中由2件送苗栗地方法院檢察署偵辦；其餘則由相關單位依據廢棄物清理法、農業發展條例及區域計畫法等規定分工辦理。

縣府農業處、地政處、工商發展處、水利處、苗栗縣環境保護局、苗栗縣警察局等相關業管單位，攜手揪出違規傾倒廢土的不法業者。水利處水保科長張坤源表示，去年依法開罰22件、238萬元，以後龍鎮、苑裡鎮、造橋鄉、公館鄉、苗栗市為多，其中有2件不法業者屢勸不聽惡意為之，已移交苗栗地檢署偵辦。

水利處表示，依據水土保持法，山坡地內從事對原地形進行挖、填土石行為等改變地形地貌行為前，應將水土保持書件，送請主管機關核定；違者除處6萬元以上30萬元以下罰鍰外，主管機關應令其停工，並沒入設施及使用機具、強制拆除及清除其工作物；若擅自占用他人山坡地或發生水流失刑事案件時，依法移送司法偵辦，可處6月以上10年以下有期徒刑，得併科60萬元以上100萬元以下罰金。

水利處強調，行政院農業委員會水土保持局衛星攝影變異點管制，苗栗縣政府也以無人機查緝蒐證，山坡地違規案件無所遁形，呼籲業者切勿僥倖。

(中時 )