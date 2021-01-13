林姓竊賊身影與騎乘機車都被監視器拍下。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新化區王姓民眾去年12月19日向警方報案，指住宅遭竊走現金、禮券、黃金、手機等財物，經新化警分局唪口派出所員警調閱多支監視器後，發現住楠西區林男涉嫌，搜索後果真找到疑似贓物禮券1張，林嫌雖否認犯行，但百貨公司監視器已拍到林男持券消費影像，全案依竊盜罪函送偵辦。

新化警分局表示，唪口派出所警員連尉智於去年12月19日8時受理此起住宅遭竊盜案，屋主遭竊損失初估約新台幣6萬9000元，經連尉智耐心調閱多支監視器比對後，發現林男涉嫌重大。

13日早上7時員警連尉智、鄭敏弘持台南地院核發搜索票，前往台南市楠西區中興路林嫌租屋處搜索，扣得疑似贓物面額1000元百貨公司禮券1張，並通知林嫌至派出所說明。

警詢時林嫌對犯行矢口否認，但員警調閱百貨公司監視器發現，林嫌以禮券購買金飾，研判金飾已遭林嫌典當成現金，仍依竊盜罪將林嫌函送台南地檢署偵辦。

新化警分局長歐祖明表示，年關將近，宵小橫行，所幸每位同仁皆能發揮所長，盡力扮演人民好保母之角色，努力維持治安，提升警察在人民心目中之良好形象。

警方於林姓竊賊租屋處查獲疑似贓物百貨公司禮券1張。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

林嫌持竊來禮券至百貨公司消費，被監視器拍下。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

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