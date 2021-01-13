台南社大向自然學設計的孟崇德老師，示範簡易雨水蒐集系統的裝置。（社大提供／李宜杰台南傳真）

台南社大關注友善土地的生活方式，開設城市農夫等恢復地力的耕種方法，為缺糧做準備。（社大提供／李宜杰台南傳真）

隨全球氣候變遷帶來災難，為了對環境的不確定性未雨綢繆，台南社大針對創能、節水、食物保存、可食地景及土壤地力養護等面向，提出因應風險社會危機、可以自力調適的主題課程，並將於1月17日下午2點到5點，於台南市立文化中心假日廣場舉辦《風險社會下的學習指南：教與學博覽會》，歡迎民眾參加。

台南社大公民自主發電講師林元笠指出，地球暖化造成極端氣候，人類因應的對策已經從「減緩」進入「調適」，未來太陽能獨立發電系統的DIY設計，將變成永續生活的必要知能，依自己需求自製太陽能獨立系統，並將綠建築的永續概念，融入自己的居住環境改造中，透過學習調適自己生活，節能及環境永續我們也可盡一份心力。

台南社大城市農夫講師程鐵翼則表示，過去農民為求產量，會大量施用除草劑、殺蟲劑及化學肥料，幾乎殺死土壤中的微生物菌，導致土壤酸化、鹽分累積過多，最終土壤硬化、生態環境失衡。程鐵翼說，像是如同泰國這樣的稻米輸出大國，卻盛行自然農法，顯示自然農法不僅有用，更能與環境和平相處。

向自然學設計課程講師孟崇德則稱，台灣的雨水58％都直接流入大海，目前台灣的水資源大多來自於颱風，以及梅雨季節的降雨，以自然設計的角度來看，重要的是如何讓水「慢下來」。

老屋修繕課程老師林志學則說，目前的建築廢棄物並沒有被「善待」，美其名是資源回收，實際上可能取代沃土被回填農地；其他舊材質像屋頂石綿瓦，也可能在拆除過程中破碎成石棉纖維，吸入人體而造成危害。他稱，老屋如果能被保留續用，就能減少甚至不產生建築廢棄物，沒有拆除的粉塵，也不會對空氣及土壤造成污染。

台南社大指出，17日下午教與學博覽會除提供近40個課程的展列與體驗外，還有動態課程的成果展演，以及課程報名優惠。目前多個課程都已接近額滿，請市民把握時間前往體驗。

(中時 )