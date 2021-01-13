法國空軍在1月7日收到了第1架升級後的的幻象2000D(Mirage 2000D)，這架戰機現在正由法國西南部的蒙德馬森空軍基地(Mont-de-Marsan AFB)軍事航空專家中心（CEAM）進行測試。網友訝異的發現幻象2000的多功能面板是採用WINDOWS系統的，就不知飛行過程遇到當機該怎麼辦。

航太時報(AeroTime)報導，法國空軍表示，幻象2000D主要升級在航空電子設備，允許使用新式的雲母追熱版飛彈(MICA-IR)，而不是當前的魔術2型。也能加掛模組化空對地武器(Sagem AASM)，增進空對空作戰，與空對地打擊的性能。

雲母飛彈追熱型，具有中程射程與短程性能。(圖/MBDA)

幻象2000D安裝的CC422型機砲艙。(圖/達梭航太)

達梭公司表示：「幻象2000D改進了空對地、空對空作戰能力，以及相輔相成的，直覺式導航和攻擊系統，更有效的促進人機對話。此外，因為幻象2000D沒有固定機砲，因此專門為其開發一套稱為CC422的新型機砲吊艙，這是幻象F1B的30公釐CC420機砲的簡化版本，使這種雙座戰機也具有機砲攻擊的能力。」

將會有55架幻象2000D戰鬥機接受升級。

法國空軍表示：「升級後的M2000D將在未來一年的時間裡，進行全面的測試，然後才會重返機隊復役。目標是在2022年，使M2000D再次披掛上陣。」

幻象2000D改良後的座艙，左為前座，右為後座。後座的顯示幕出現WINDOWS系統。(圖/達梭航太)

幻象2000是達梭航太(Dassault Aviation)在1970年代開發的多用途戰鬥機，C型為單座，D型是雙座。另有一批D型機改裝成核武打擊機，稱為幻象2000N。幻象2000D如今仍是法國空軍遠程精確打擊的主力機。至於核武攻擊任務，已由飆風戰機接替。

據法國空軍提供的圖片，顯示了改良後的幻象2000D前後座艙模樣，後座多功能顯示器的軟體居然是Windows7介面，令人莞爾。Windows 7具有觸控功能，可能幻象2000D實現了「直觀的圖像控制」。

中華民國空軍2聯隊(舊稱499聯隊)的幻象2000-5問世的較幻象2000D來的晚，因此座艙系統比較先進一些，比如多功能顯示器較2000D來的多，也早就是彩色顯示。不過如今2000-5也服役了20年，顯然同樣有升級的必要。

(中時新聞網)