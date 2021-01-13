2021台北國際電玩展將於1月28日登場，遊戲大廠智冠（5478）表示，今年將策劃《TGS電競星光大道》系列賽事，集結6大人氣遊戲開戰，將於1月16日展開資格選拔賽，拉抬賽事熱度。智冠表示，今年電玩展中，除了打造電競賽事以外，旗下遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的手機遊戲《三國群英傳M》也將同步在電玩展中展出，預期將有望再推升遊戲熱度。

智冠2020年自結營收72.64億元，年增27％，智冠2020年前三季獲利站上十年新高，累計每股盈餘6.11元，法人預期，2020年第四季仍可望維持獲利腳步，全年獲利也將達10年來最高。

展望第一季，智冠表示，本次在台北電玩展中將策劃舉辦一連四天《TGS電競星光大道》系列賽事，集結《英雄聯盟：激鬥峽谷》、《特戰英豪》、《符文大地傳說》、《Just Dance舞力全開2021》、《戰意》、《動物之鬪：競技場》等6款遊戲開戰，將於1月16日展開資格選拔賽。此外，遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的《三國群英傳M》也將同步於1月28日～31日在電玩展中展出。

展望今年營運，智冠共有三大動能，包括IP授權、MyCard業務以及旗下子公司中華網龍（3083）兩款新手遊推出，其中IP授權部分，智冠授權IP給紫龍遊戲開發的新手遊《天地劫：幽城再臨》將於明年3月11日正式在中國大陸推出，預期屆時智冠將可獲得權利金收入。

而2021年MyCard業務也將朝東南亞市場發展，網龍則機與下半年推出《天子傳奇M》、《尋秦記M》兩款手機遊戲，其中《尋秦記M》的美術部分將與智冠旗下智樂堂合作，在研發新遊戲的期間，也將同步推出舊遊戲的改版，期望讓公司維持損益兩平。

金融科技部分，智冠則表示，子公司藍新集團線上代收付業務穩健成長，2021年持續強化線下通路布局，推動實體商店《ezAIO簡單收》多元支付合作據點及《ezPay簡單付》電子錢包使用通路。

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