群眾集資在臺灣發展邁向第九年，在專案形式上越發成熟，內容主題也日漸多元。群眾集資顧問公司貝殼放大調查指出，2020年全臺總集資金額超過25億元，贊助人次超過100萬，與往年相比仍舊呈現飛躍式的成長。

貝殼放大指出，以贊助金額最高的前十名專案來看，除了第一名由魏德聖導演《臺灣三部曲》拿下，其餘則以「海外代理型產品」呈現大軍壓境的態勢，在金額表現與進榜案件數量皆遠遠勝過「原創型產品」或「議題倡議型」專案，以更加成熟的商業模式投入資源帶動集資成績的成果，也大幅拉高了整體進榜門檻，是不可小看的趨勢變化。

然而，群眾集資市場蓬勃發展的同時，消費者不信任的負面評價與聲量也日益擴大，包含出貨時間遙遙無期、售後求助無門、出現劣質貼牌貨等問題。

貝殼放大執行長林大涵表示，群眾集資作為與一般電商平台不同的消費模式與角色，初衷必須建立在「信任」之上，除呼籲提案團隊應提供足夠透明的專案資訊之外，也提醒消費者即便遇到千萬級案件，也務必張大眼睛、千萬小心。貝殼放大也將持續推動「群眾集資透明化計畫」，也預計在2021年發起更進一步的產業改善方案。

根據Backtail統計2020年度臺灣群眾集資專案成果並與往年比較，2019年全年度集資總金額為近17億元、成功專案超過900件、總贊助人次近66萬，2020年則大幅成長為總金額超過25億元、成功專案超過1,500件、總贊助人次超過100萬，以各個統計項目而言，平均皆有約150％的增幅，且預估未來仍有十分樂觀的成長空間。

若細看全年度排行前十名專案，以金額加總來說，2020年與2019年相較，也有近1.4億元、140％的增幅；另外進榜門檻也大幅提高，去年單一專案集資金額近2千萬便可進入排行前十，今年則須跨越3千萬門檻；而破千萬案件2018年為16件、2019年35件，2020年則飆升至近60件。

2020年是產品型專案呈現爆炸式成長的一年，許多頗具規模的品牌皆透過群眾集資的方式搶攻消費者眼球，並拿下驚人成績。包含年度第二名的「科沃斯 ECOVACS T8系列掃地機器人」、第三名且目前仍在集資中的「峰米Dice真無線智慧投影機」、第四名「雲米洗脫烘智慧滾筒洗衣機」。

格外引人注目的則是由「名人帶動」的效益，「雞排妹鄭家純」的情趣品牌「純色」，藉由群眾集資方式推出情趣用品「純愛杯」，透過雞排妹個人魅力帶動廣大鐵粉買單，除了持續引發話題之外，也直接攻入年度排行之列。

除了產品型專案的發展趨勢之外，2020年則同樣是群眾集資「為臺灣發聲」的一年。其中，導演魏德聖《臺灣三部曲》電影集資計畫，以1.24億元集資金額，直接超越過去所有影視類型作品集資成績，也毫無懸念地進入2020年集資成績第一、贊助人次第三，除獲得拍攝資源之外，也讓更多潛在閱聽眾提前進入《臺灣三部曲》的世界。

另外，新冠肺炎疫情肆虐的一年，群眾集資市場除了出現各式各樣防疫概念商品之外，因應世界衛生組織WHO秘書長譚德賽對臺灣攻擊性的公開言論事件，由YouTuber阿滴、設計師聶永真等人共同發起的「ThisAttackComesFromTaiwan｜集資刊登紐約時報全版廣告」，在15小時內便匯聚26,980人湧入支持、總集資金額1,913萬元，透過刊登紐約時報全版廣告、國際數位廣告宣傳等方式，向全世界傳達「Taiwan can help」的吶喊。

(工商 )