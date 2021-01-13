白斑好發於頭、頸部，原因是基因遺傳及自體免疫問題；中國醫藥大學附設醫院美容醫學中心，利用微水泡取皮與點陣微創表皮移植術治療白斑，移植率達9成、皮膚色澤相似度達8成，未來將運用於慢性患者的傷口癒合使用。

擔任大學教授、50歲楊姓患者表示，3年前臉上長出白斑，妻子鼓勵他接受治療，經「微創表皮移植術」，進行表皮移植治療後，手術過程中疼痛感低，術後半年移植新皮膚膚色恢復與原來膚色幾乎相同，看不出移植新的皮膚。

中國附醫皮膚科醫師張廖年峰說，楊姓患者的白斑主要都是自體免疫造攻擊黑色素造成，剛開始採傳統治療但效果不佳，後來發現患者屬節段性白斑且穩定的尋常型，所以改採點陣微創表皮移植技術，術後效果不錯。

張長正指出，「表皮移植株儀」是1台自動、精準、利用微水泡取皮的機器，使用患者自身皮膚組織進行修護，能減少傷口排斥性。取皮過程中利用熱能以及負壓吸取的方式，比傳統水泡取皮來說，更加精準、省時、極低痛感。

張長正指出，大部分白斑患者不用全身麻醉，僅40到60分鐘即完成表皮移植，以陣列式的移植株規則排列，讓患者移植處和非病灶皮膚的色差大幅縮小，目前約5×5範圍，擺脫傳統植皮後白斑移植部位仍有色素不均的問題。未來將朝向慢性病患的傷口癒合的方向使用。

(中時 )