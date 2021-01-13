華梵大學2女騎車自摔 跌落4米邊坡幸輕傷 19:152021/01/13 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 救難人員架梯將2名女學生救起。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2名女學生所幸僅全身擦傷。（王揚傑翻攝） 今（13）日下午4時46分，新北市消防局獲報，石碇區華梵大學2名美術系女學生共乘機車自摔，跌落學校附近約4米深邊坡，救難人員迅速趕抵，架梯將2女救起，所幸2女僅全身多處擦傷，隨後送往北市萬芳醫院治傷。 女學生自稱，騎車在轉彎處不慎撞到路邊石墩，導致自摔跌落斜坡。救難人員表示，女學生跌落處幸好有茂密的雜草、樹叢緩衝，才沒造成嚴重傷害。 垃圾車果皮掉路上 清潔隊員害騎士摔倒骨折 下場慘了 防疫旅館短租上線 破2萬房最高推2折優惠 (中時 ) #石碇 #華梵大學 #學生 #機車 #自摔 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 19歲男大生期末出遊遇死劫 小客車撞護欄7秒翻9圈噴飛慘死 12:292021/01/13 社會 萬里救女1／美籍高階工程宅遭台女榨乾 慘欠大筆貸款還得跨海爭女兒 07:252021/01/13 社會 萬里救女4／不只要錢還要綠卡！台女指定住「紐約濱海公寓」 每月爽花24萬 07:252021/01/13 社會 聯合大學4學生開車同遊台中 國道自撞翻9圈1死 14:412021/01/13 社會 富豪愛團購2／打不進的上流圈 「帝寶幫」交易滿手現金不貸款 08:282021/01/13 財經 《集中市場》熱錢戰勝本土病例 三大法人買超205億元 15:232021/01/13 財經 南韓新女團見2台灣人 顏值、唱跳實力網驚喜 18:382021/01/13 娛樂 萬里救女5／整理14萬句對話打官司 美籍男怒辭高薪誓言討回女兒 07:252021/01/13 社會 NVIDIA Ampere 架構超過 70 款筆電採用 數量創紀錄 12:512021/01/13 科技 防疫旅館破2萬間房 短租上線 04:102021/01/13 生活新聞 周渝民《逆局》犯罪專家變下囚 張榕容放肆虧發音 16:082021/01/13 娛樂 社會熱門新聞 國道超車失控撞護欄連翻9圈 乘客拋飛臉部變形慘死 - 社會 彰化市咖啡餐廳烈焰狂燒 2樓陷火海用餐人緊急疏散 - 社會 警界高層異動名單批准了 黃明昭、黃宗仁接高雄與新北局長 - 社會 官二代高通工程師狂劈26女 女警官女主管全淪陷 - 社會 高階警人事異動還有下波 警政署：直轄市分局長最快月底發布 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。