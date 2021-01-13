2名女學生所幸僅全身擦傷。（王揚傑翻攝）

今（13）日下午4時46分，新北市消防局獲報，石碇區華梵大學2名美術系女學生共乘機車自摔，跌落學校附近約4米深邊坡，救難人員迅速趕抵，架梯將2女救起，所幸2女僅全身多處擦傷，隨後送往北市萬芳醫院治傷。

女學生自稱，騎車在轉彎處不慎撞到路邊石墩，導致自摔跌落斜坡。救難人員表示，女學生跌落處幸好有茂密的雜草、樹叢緩衝，才沒造成嚴重傷害。

(中時 )