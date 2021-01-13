台中市經發局長張峯源表示，去年新冠肺炎疫情衝擊全球，為重振產業活力及強化廠商競爭力，市府持續推動機械產業研發升級，激勵廠商投入資源優化產線、研發新技術。（盧金足攝）

經濟部「智慧機械產業推動方案」定位台中市為「全球智慧機械之都」，市府支持在地廠商智慧升級，去年投入逾2000萬元經費補助11案，今年將正式啟動，帶領廠商邁向數位、智慧化，打造台中為全球智慧機械之都。

市府13日舉行「機械及航太研發補助」簽約，經發局表示，新冠肺炎疫情衝擊全球，為重振產業活力及強化廠商競爭力，市府持續推動機械產業研發升級，舉辦第4年「台中市推動智慧機械及航太產業升級計畫」，激勵廠商投入資源優化產線、研發新技術。

經發局長張峯源指出，今年度計畫共11家業者獲得智慧升級補助，包含成立僅3年，但技術已獲康寧、緯創等國際大廠認可、並登上創櫃板的岳揚智控，市府協助進行A I智慧型驗布機研發，搶占紡織業智慧製造市場。

精呈科技以自有品牌EXCETEK行銷全球，為台灣少數有能力生產航太零件廠商，市府補助其建構航太零件智慧化生產系統，強化市場競爭力；工具機大廠喬崴進科技為漢翔公司重點合作夥伴，將在市府協助下進行整機智慧化開發，加速數位轉型。

經發局強調，推動該計畫歷年來促成研發投入2.54億元、成本降低6958萬元、新增專利及新樣式件數國內外39件，台灣商用車零件龍頭光隆精密，完成車用零組件智慧機械製造與資訊自動回饋系統，能於生產過程中即時收集數據，提升產線效率。

台灣龍頭藥廠-永信藥品，建構發酵廠智慧聯網預警可視化系統，將傳統發酵廠智慧升級，有效提升產品入庫量。

張峯源說，台中為全球單位面積產值第一、密度最高的精密機械產業聚落，總產值自2017年起連年破兆元，但透過市府補助，參與此計畫廠商成功智慧升級後，在提升產值、降低成本等各方面都有所成效。

(中時 )