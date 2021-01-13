台股今天收盤續寫新高，外資及陸資買超155.47億元、自營商買超49.37億元，投顧認為，土洋資金未來將持續針對利多「順勢操作」，但由於指數已高，恐呈現「邊看邊走」的機動布局。

資金行情旺，台股今天在台積電領軍衝鋒下，一掃疫情隱憂，指數一度強漲約278點，盤中高點來到15778.52點，終場收在15769.98點，上漲269.28點，續創台股歷史新紀錄。

觀察法人動態，今天三大法人同步買超台股，合計買超新台幣205.24億元；其中，外資及陸資買超155.47 億元，自營商買超49.37億元，投信買超0.4億元。

以外資1月操作方向來看，外資自1月4日至13日這8 個交易日，有5個交易日買超，且元月首週累計買超金額逾634億元，對台股布局積極。不過，在1月12日，盤中提前傳出2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）本土確診病例，在市場恐慌性賣壓加重下，外資當日賣超64.31億元，但市場今天對疫情控制狀況樂觀，外資歸隊回補台股，今天買超逾155億元。

華南投顧董事長儲祥生表示，外資去年賣超了5400 多億元，今年一定會做出回補動作，但力道與時間點則要觀察，今天在外資和本土法人力拱下，指數續創新高，未來土洋資金應該還是會針對利多「順勢操作」，但恐怕將呈現「邊看邊走」的機動性布局。

他進一步分析，從去年開始台股屢創新高，受惠的最大利多就是「資金狂潮」以及美股走勢也很強勁，但資金行情畢竟還是有點投機意味，他認為即使疫情利空已淡化，還是要有居高思危的風險意識，特斯拉（Tesla）和比特幣族群若開始出現回檔，則可視為投機氣氛消退的訊號，但目前看起來行情仍是「現在進行式」，還是十分樂觀。

依據股市統計資料，外資今天買超友達最多，達7萬8464張。其餘買超前10名個股有聯電、元大台灣50反1、日月光投控、宏碁、鴻海、晶技、大成鋼、華通、新光金。

外資賣超前10名個股包括長榮、群創、欣興、街口布蘭特油正2、中石化、凌陽、鴻準、台積電、元大滬深300正2及富邦VIX。

而自營商買超排行前10名分別為元大高股息、友達、群創、陽明、元大S&P石油、國泰永續高股息、友達第一06購01、聯電、聯發科中信02購01、彩晶。

自營商賣超排行前10名則有元大台灣50反1、街口布蘭特油正2、聯發科中信04購02、國泰台灣5G+、元大滬深300正2、創意兆豐07購01、國泰台灣加權反1、群創日盛07購01、創意永豐07購03、元大電動車N。

(中央社)