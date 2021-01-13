盧尚恩私下是開朗大男孩。（艾迪昇傳播提供）

盧尚恩自認私下服裝品味比金盧好。（艾迪昇傳播提供）

盧尚恩在剛下檔的台視《生生世世》飾演質樸的黑手「何金盧」，敢拚憨直形象，令他受觀眾喜愛，首度嘗到走紅滋味，除了在路上被認出，就連臉書發文都突破千人按讚，他不禁慶幸每逢過年就在花市用台語「談判」的磨練，讓他有機會接到台語戲劇，拓展更多戲路，但他笑著澄清，自己私下穿著會稍微注意一下潮流，不會像「金盧」一樣，一雙臭鞋穿滿整齣戲。

盧尚恩接演《生生世世》後，直呼2020是他的幸運年，表現被更多人看見，也被更多人熟識，有次到商場修電腦，等待過程中，遠遠就有位阿姨衝著他奔來，一路喊著「金盧、金盧」，走到跟前卯起來讚美盧尚恩，「你真的很善良、很上進耶！阿姨支持你喔」，盧尚恩當下承認也不是、否認也不是，只能尷尬笑著道謝。他演出「金盧」，同音的「金爐」儼然成為幸運物，不少粉絲到處傳廟宇金爐照給他，還有失聯許久的同學、老師，成為他粉絲，傳訊讚他「最近金爐燒得很旺喔」，各種關注讓他開心不已。

他演出討喜，吸引越來越多粉絲關注臉書，最近他一連po出和劇組演員合照，竟破天荒吸引破千人按讚，版上宛如小型劇情討論區，不少粉絲讚他的台語講得流利又親切，原來，他的台語是在花市練成，他解釋因舅舅經營賣花生意，每到過年都要動員家族一起幫忙，他就在客人來回殺價中，把台語練得越來越溜，當時沒想到還會因此拓展戲路，「客人最愛問別人賣250元，你們怎麼賣350元，有時候被問到火冒三丈，真的是修身養性練台語」。

盧尚恩戲中飾演黑手，服裝扮相簡單，常常身上沾滿油污，他事後回想，最難忘戲中穿了整部戲的鞋子，他說：「一開始拿到鞋子時，被嫌太新，我就拿去灑機油再滾泥沙，不騙人，這雙鞋子我從來沒換，戲殺青後，鞋子臭到沒天理，只能丟垃圾桶。」他現在走在路上，不時被認出，但最常被問到「你怎麼不太像金盧」！他在劇中和時尚沾不上邊，但私下對衣著品牌小有了解，他開玩笑說：「我比金盧心思細膩，沒他那麼粗線條啦！服裝品味應該也好一點。」

(中時 )