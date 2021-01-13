巨響後車廂漆黑 列車倒退嚕保全月台狂奔 乘客目擊台北捷運掛點（翻攝 臉書）

巨響後車廂漆黑 列車倒退嚕保全月台狂奔 乘客目擊台北捷運掛點（翻攝FB）

台北捷運紅線，下班尖峰時間傳出供電異常，圓山站周邊各車站月台擠爆人潮，衝擊通勤民眾。有民眾在車上聽到巨響，然後列車停駛一片漆黑，還有乘客看到列車「巴庫」進站，保全在月台狂奔引導，目擊車站人員緊急應變過程。

事發當時許多民眾剛好在車站或列車上。有乘客指出，「坐到一列捷運列車，在往台北車站路上，突然「蹦了一聲」，車廂燈也熄掉，停在漆黑的隧道裡，雖然好不容易開車了，但在每一站都停留好幾分鐘才開動。」另外有乘客在劍潭站表示，「才坐了一站就全被趕下車，說本列車不提供載客服務，現在月台滿滿都是人…然後這班車還倒退嚕 ，不知道要去哪裡。」

另外也有乘客目擊，在圓山站看到保全在月台上狂奔，還看到列車巴庫回開進站，直擊停駛瞬間，車站人員急忙應變過程。

台北捷運稍晚證實淡水信義線供電異常，民權西路站至劍潭站單線雙向運轉，搶修期間列車班距約11分鐘。這起故障事件在晚間6時53分排除，全線恢復正常運轉。

(中時新聞網)