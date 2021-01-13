花蓮市國家清潔周即將將展開，市長魏嘉賢（左）今天到清潔隊關心，由清潔隊長吳慶展（右）說明垃圾分類狀況，並呼籲民眾落實資源回收分類。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

農曆新年將屆，花蓮市國家清潔週將於2月1日至7日展開，在歲末年終大掃除時，有些人便宜行事，不分類，把不要的物品全都當成垃圾丟掉，市公所清潔隊除了清潔車人員破袋檢查，也將派員不定點破袋稽查，希望讓民眾了解做好垃圾分類。

花蓮市公所清潔隊統計，前年全市垃圾量2萬3519公噸，大宗廢棄物407噸，資源回收量3787噸。去年垃圾量2萬3707噸、大宗廢棄物437噸，資源回收量4643噸，相比之下，垃圾量和大宗廢棄量持平，資源回收量明顯增加。

市長魏嘉賢指出，受到新冠肺炎疫情的影響，國人無法出國旅遊，花蓮無確診病例，相對安全，成國人國旅消費首選。交通便捷加上旅宿業發達，是觀光客到花蓮必來之處，也因此增加垃圾及資源回收物的數量。

再加上外送平台興起，民眾消費習慣大幅改變，因外送餐飲大多以塑膠或紙盒包裝，大量增加資源回收物數量，且資源回收物價格創新低，許多資源回收個體戶不再撿拾，這些資源回收物也因此轉入清潔隊資源回收體系。

即將過年，有些民眾在歲末大掃除時，便宜行事，將資源回收物夾雜在垃圾裡的情況，市公所清潔隊長吳慶展表示，將加強垃圾破袋稽查，含隨車人員隨車破袋檢查，以及隊部辦公室人員每週不定點破袋稽查，提醒民眾落實資源回收。也請大家將心比心，多多體恤清潔隊員。

市公所這個月29日起，輪流到各里為民眾免費清運廢棄電視、冰箱等大型廢棄物，可撥（03）8233818預約，每戶以一次、3件為限；此外，市公所也預告，農曆春節期間，2月12至14（初一到初三）全面停止收運垃圾。

各里指定清運大宗廢棄物時間：1月29日（國華、國光、國治、國威、國魂、國安、國聯、國防、國盛、國風）等10里；2月1（國強、國興、國慶、國福、國裕、國富）等6里；2月2日（民孝、民心、民享、民意、民樂、民運、民政、民德、民立、民勤）等十里；2月3日（民主、民有、民族、民生、民權）等五里；2月4日（主商、主勤、主工、主睦、主計、主信、主義）等7里；2月5日（主學、主力、主權、主農、主安、主和）等6里。每戶以清運1次為限，一次限運3件。

春節垃圾清運時間，2月10（小年夜）、11日（除夕）上午10時起清運一次，夜間不收運；２月12至14日停止收運，15日（初四）上午10時起清運一次，夜間不收運，16日恢復正常時間清運垃圾。

(中時 )