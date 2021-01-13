IC設計廠信驊科技（5274）13日於新竹企業總部舉辦Cupola360全景影像專用處理晶片展示會，會中除了展示信驊所開發的全景影像處理晶片以及行動應用程式Cupola360 Studio APP智能導播軟體，更邀集了合作客戶群一同展出採用Cupola360全景影像處理晶片所開發的視訊會議系列產品。

信驊甫自開發此款影像晶片後便積極地和業界合作，並與上下游領域攜手共同打造360度影像產業鏈，持續尋求360度影像處理晶片於各領域的應用，未來發展值得期待。

看好全景影像發展趨勢，信驊科技於2018年5月發表了Cupola360影像專用處理晶片，初期投入360度攝影機領域，並積極探索於視訊會議等多元應用的可行性；2020年初期COVID-19疫情爆發後遠端視訊會議需求大幅增加，全景視訊會議設備也躍昇成為Cupola360影像晶片主要客戶應用。

搭配Cupola360影像處理晶片，客戶可以依照不同需求開發180度、270度甚至360度全景視訊會議攝影系統。信驊科技不僅研發全景影像專用處理晶片，也首次結合軟硬體，開發一系列APP行動應用程式，提供客戶除了硬體晶片之外軟體應用的彈性，期望藉由業界共同響應，以軟、硬體整合系統與上下游相關領域共同打造360度影像產業鏈。

未來更將著重新一代Cupola360視訊會議晶片在AI及影音方面的功能強化，包含會議即時翻譯、智能會議記錄、雙向語音翻譯、以及AR虛實整合等功能。

本次展示會共襄盛舉一同展出採用Cupola360影像處理晶片的客戶產品包括：建碁公司（AOPEN）KP180 180度及KP360 360度視訊會議產品、亞洲光學（Asia Optics）OMMAGIC視訊會議產品、廣州視源（CVTE）旗下領先商用顯示品牌MAXHUB之視訊會議產品、達標智源（dp Smart）的Rogy360全景攝影直播機，樺漢科技（Ennoconn）的視訊會議產品，以及勝捷光電（SANJET）所展出的O-Meet環景會議攝像機。

信驊表示，這些客戶產品均已準備量產上市，此外尚有多家客戶正在進行晶片測試驗證，未來期待Cupola360全景影像處理晶片將成為信驊科技繼BMC遠端伺服器管理晶片之後的另一主力產品線。

(工商 )