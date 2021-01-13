國民黨暫訂7月24日改選黨主席，黨主席江啟臣已著手布局新人事，有意設置副主席，由祕書長李乾龍升任，而祕書長則由智庫副董事長連勝文兼任。對此，資深媒體人韋安表示，李曾3次表示「不想幹了」，而他和江之間似乎有嫌隙，這都讓國民黨難以正常運作，說不定李乾龍離開了，對國民黨和江啟臣而言都是好事。

韋安今(13日)在臉書上表示，江啟臣想邀請連勝文接任秘書長，李乾龍升任副主席，結果外傳李對此安排不滿，且李還私下表示，找連是好事，但江主席去年才說不設副主席，今年為了要升他「因人設事」，他也不會願意，「這樣我（李乾龍）也待不下去了」。

韋安指出，李乾龍已經連續三次表示「不想幹了」：

一，高雄市長補選，藍營大敗，他説過。

二，萊豬議案表決，因為疫情因素，臨時取消群眾抗議活動，他也表示過。

三，這次人事案佈局，李又表示「待不下去了」。

分析了李乾龍的行為之後，韋安認為，一個秘書長天天想「落跑」，看來江啟臣和李乾龍之間的嫌隙頗深，且毫無默契，這樣的國民黨如何正常運作？「說不定李乾龍離開，換任何人去當秘書長，對國民黨和江啟臣都是好事」。

此外，有知情人士指出，國民黨新的人事除布局主席、副主席及祕書長形成黨中央權力核心「鐵三角」，現任副祕書長全部留任，擬增聘現任立委擔任副祕書長，立院黨團總召林為洲是可能人選之一。一旦定案，江與新任副祕書及新任政策會執行長兼黨團總召費鴻泰，將成為連結黨中央與立院黨團的「新鐵三角」。

這人走了國民黨可能會好點？ 江啟臣想邀請連勝文接任秘書長，李乾龍昇任副主席，結果外傳李對此安排不滿。李私下表示，找連是好事，但江主席去年才說不設副主席，今年為了要升他「因人設事」，他也不會願意，「這樣我（李乾龍）也待不下去了」。 李乾龍... 由韋安發佈於 2021年1月12日 星期二

(中時新聞網)