台灣發生醫師院內染疫事件，醫師本人與護理師女友雙雙中鏢，不料在指揮中心公布前，名嘴周玉蔻卻先曝露確診者案例細節。前國健署署長邱淑媞接受《中時新聞網》專訪表示，據傳染病防治法規定，不能散播謠言，希望政府能用一致性標準，否則玩火自焚。

【政新鮮】SARS落跑遭轟 邱淑媞：不該落井下石

周玉蔻在廣播上洩漏個案隱私，邱淑媞指出，這樣只會讓民眾覺得某些人有特權，她強調「如果誰跟你比較好，對你獻殷勤就可以拿到資訊，這樣做法真的很不好」，對此邱也說，「其實指揮中心所擁有的權限，是來自於法律，而這項法律的目的是要保護民眾」。

醫師院內染疫，不禁讓民眾害怕2003年SARS時期的事情，邱淑媞說道，當初和平醫院淪陷時，就有中央專家顧問跳出來指責，是和平醫院害台灣出現破口，不過邱認為，是病毒長驅直入進到台灣，醫護人員也同步做了阻絕動作，事實證明，這樣的行為對疫情來說無用，她表示，這是「甩鍋」行為，中央不該在那段時間落井下石，現在有了一次經驗，我們當然不希望歷史重演，大家現在該做的努力是要保護所有醫護人員。

衛福部長陳時中。(中時資料照)

為何這次指揮中心公布疫情慢半拍，邱淑媞批陳時中部長，「他越是不講，大家就會開始猜測，最後所有人就一起倒霉」，對此，她表示，我們應該要採取中性健康的態度處理，不該用過猶不及的態度責備，同時邱呼籲「不要獵巫，也不要過於濫情」，若以這方式進行，或許能減少防疫期間，百姓的焦慮及訊息混亂。

(中時新聞網)