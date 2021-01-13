彰化市咖啡餐廳失火，一下子烈焰狂燒，彰化縣第一消防大隊緊急救援。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市三民路1家咖啡廳晚間6時許發生火警，火勢一發不可收拾，2樓陷入一片火海，1樓濃煙密布，正值用餐時間，用餐人緊急逃竄，附近住戶也都嚇壞。

這起大火來得突然，一下子就燃燒成熊熊火海，消防局據報後緊急派出大批第一大隊及彰化、東區及和美分隊火速前往滅火，火勢終於在30分鐘內受到控制，止住延燒，將損害控制到最小，幸好無人受傷。確切的起火原因，還待進一步釐清。

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