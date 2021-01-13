飯吃到一半火燒厝 咖啡餐廳烈焰狂燒陷火海 用餐客急逃 19:452021/01/13 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化市咖啡餐廳失火，一下子烈焰狂燒，彰化縣第一消防大隊緊急救援。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化市咖啡餐廳失火，一下子烈焰狂燒，彰化縣第一消防大隊緊急救援。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真） 彰化市三民路1家咖啡廳晚間6時許發生火警，火勢一發不可收拾，2樓陷入一片火海，1樓濃煙密布，正值用餐時間，用餐人緊急逃竄，附近住戶也都嚇壞。 這起大火來得突然，一下子就燃燒成熊熊火海，消防局據報後緊急派出大批第一大隊及彰化、東區及和美分隊火速前往滅火，火勢終於在30分鐘內受到控制，止住延燒，將損害控制到最小，幸好無人受傷。確切的起火原因，還待進一步釐清。 台南城西廢棄物暫置區 大火燒整夜 嘉市KTV時尚會館失火 汽車保養廠受波及 (中時 ) #緊急 #火海 #咖啡餐廳 #逃竄 #火勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 樹林舊公寓驚傳火警 消防急疏散3民眾 15:172021/01/11 社會 八里尖峰施工 龍米路塞爆駕駛罵翻 04:102021/01/13 地方新聞 圓山飯店國宴級年菜開賣 25日前預購享早鳥優惠 18:002021/01/12 生活 高雄輕軌大南環通車 串連藝文景點 15:032021/01/12 生活 八里龍米路幹道尖峰時段施工 道路塞爆用路人氣炸 12:562021/01/12 社會 日相菅義偉緊急事態宣言擬納京阪兵庫 至2／7 12:132021/01/12 國際 疫情帶動國旅 香格里拉台南遠東飯店大舉招募人才 14:172021/01/13 寶島 《國際社會》英防疫與時間賽跑 零售商籲警方介入戴口罩執法 12:162021/01/12 財經 染疫醫師足跡更新 指揮中心：案838沒去大江吃丼飯 21:262021/01/12 生活 好市多邪惡下午茶！驚人銅板價曝 網嗨翻：完全可以 13:582021/01/13 生活 染疫醫記錯了 沒去大江購物中心 04:102021/01/13 焦點要聞 社會熱門新聞 國道超車失控撞護欄連翻9圈 乘客拋飛臉部變形慘死 - 社會 飯吃到一半火燒厝 咖啡餐廳烈焰狂燒陷火海 用餐客急逃 - 社會 露營車不爽付4千元拖吊費癱瘓合歡山 路人掏錢贊助網罵翻 - 社會 毒蟲謊報線索趁亂逃脫 北市警5小時逮人 - 社會 官二代高通工程師狂劈26女 女警官女主管全淪陷 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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