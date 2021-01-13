經濟部長王美花13日應立委何欣純之邀，與台中中小企業主座談。（黃國峰攝）

疫情時代，以進出口為大宗的台灣，經營更顯困難，政府如何幫產業界脫困，立委何欣純13日下午邀請經濟部長王美花與台中在地中小企業、微型企業座談，會中業者提原料、土地、RCEP等多樣問題，王美花一一針對業者困難，提出政府目前狀況，並說會掌握產業建言，請相關局處研究，努力協助產業突破困境。

會中與會代表多肯定政府在本次防疫作戰中的作為，對於疫情下對產業之影響，業者提出各個面向之建議，有業者反應，許多產業的金屬原物料都來自中國，因疫情造成原物料取得困難，希望開放其他國家的原物料可以進口，台灣手工具公會理事長黃信德表示，因台幣升值，中鋼進口價變低，可否令其不要漲這麼多！另外有南部手工具業者，出口半成品套筒到大陸，大陸加工後賣到全世界，反而對打台灣的成品。

王美花表示，缺料可從中南美專案進口，上周經濟部曾跟中鋼開會，中鋼表示，如果是原物料廠商調漲，中鋼會反應在價格上，但會盡量少賺一點。套筒的部分會再瞭解，大陸洗產地，絕對不可以。

另有業者表示，目前工業區土地不夠，而且還很貴，工具機公會副理事長、百德機械董事長謝瑞木甚至表示，一坪30多萬，要賣「安非他命」才賺得回來，另有人覺得工業區瓦斯管線普遍不足，牽管費用太高，也有業主提問，因為政治上，台灣無法加入如RCEP等貿易協定，導致不公平的對待，政府有什麼方法可以來協助業者？

王美花總結說，工業區土地已與台糖等單位協調，全台已取得五處土地，最快在年底就可以釋出，不過可惜都不在台中，也會找天然氣業者談談，其實RCEP增加的自由化程度沒有很高，這只是大陸要做給美國看，美國一直在打壓我「中國」下，我們還能談成的一個多國的貿易協定；在RCEP後，我們到東南亞，並沒有更差，這個差其實已存在10幾年了，蔡總統推新南向後，也讓各國聚焦台灣，知道台灣很好，而增加了不少潛在夥伴，貿協到東南亞做了很多形象展，對台灣精品去東南亞推銷，真的有幫助，現只是疫情的關係，又退回原點。

王美花也表示，中美貿易戰下，美國扣大陸產品25％的關稅，但大陸賣到美國的產品，竟比2019年還多，所以美國人問，是不是關稅策略失敗了、「中國」變了什麼把戲，賣得比以前更好？這是怎樣的手段，但「中國」就是不透明、資訊很難抓到精準，還要再瞭解。但客觀上來講，大陸現在疫情防制做得好，而台灣是防疫第一，所以只要防疫做好，出口就會好。今日業者反應的問題，都會研議解決，「此行經濟部的用意是想聽聽業者的問題，而且會努力解決問題。」

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(中時 )