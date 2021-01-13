天氣冷颼颼，新冠肺炎疫情持續升溫，台中市政府交通局與警察局近日在台中火車站周邊執行計程車防疫聯合稽查，發現有4名駕駛在空車等候載客時脫下口罩，均開立勸導單，提醒計程車即便未載客仍須佩戴口罩，若勸導不聽，最高可罰1萬5千元。

交通局長葉昭甫表示，市府配合中央流行疫情指揮中心，自去年12月1日起要求民眾進入八大類場所應佩戴口罩，範圍包括計程車等大眾運輸工具，交通局與警察局立德派出所日前在火車站周邊聯合稽查，多數駕駛及乘客皆依規定佩戴口罩，但仍有4名駕駛在空車未載客時脫下口罩，都開立勸導單。

葉昭甫指出，運匠在空車等候載客的狀態下，依規定仍須佩戴口罩，若勸導不聽，將依《傳染病防治法》第70條規定處3000元到1萬5000元不等罰鍰。此外，民眾搭乘計程車也應全程佩戴口罩，並保持適當社交距離，盡可能避免交談。

台中市交通局並提醒民眾，如有發燒、咳嗽或呼吸道症狀要前往醫院求診，切勿搭乘大眾運輸工具，應做好個人防護措施，避免感染他人。

(中時 )