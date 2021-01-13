伴隨經濟回溫，新加坡門診下半年已見恢復，加上營運體質明顯改善，馬光（4139）2020年稅後淨利0.77億元，自結EPS1.81元，成長14％、12％，均創歷史新高；其中以天津馬光獲利為2019年4.5倍表現最為亮眼。

展望未來，馬光認為，天津馬光預計每年開設至少3家社區醫療診所，新加坡馬光則規畫未來3年內將再開設12家中醫婦幼專科診所、天津馬光及新加坡馬光更規劃開展互聯網醫療業務並啟動跨國雲端醫療支援、利用互聯網醫療資源持續擴展糖尿病慢病管理業務，並持續利用大數據分析提升毛利率，中長期發展動能可期。

馬光表示，天津馬光採用大數據分析檢視糖尿病病患用藥情形，針對濫用藥物導致成本較高之病患採不主動續約之方式，藉以提升糖尿病慢病管理業務之毛利率，亦用大數據分析淘汰效益不彰的醫療服務，並優化營運質量，推升天津馬光毛利率及淨利率大幅改善。2020年天津馬光營收年增14％，獲利成長4.5倍。

天津馬光目前自費門診業務包括牙科、中草藥及推拿等都屬高毛利，2020年第三季當地恢復正常營運後，下半年自費門診業務較上半年大幅成長近3倍。此外，另一業務糖尿病慢病管理除毛利率提升外，規模持續成長，並在新增慢病健檢業務後，產生新一波擴散效果，中長期營運看好。

新加坡馬光部份，2020年營收因疫情影響較2019年減少14％，唯全年自結獲利較2019年仍有10％的成長，主因新加坡政府補助以及新加坡馬光中醫診所調整營運體質下呈現成長趨勢，加上8月及12月陸續開設的高毛利中醫婦幼專科診所，均已開始挹注營收貢獻所帶動。

(工商 )