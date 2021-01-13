台北市萬華區美食相當多，今（13）日傍晚，一名女網友在萬華一家知名小吃店，巧遇台北市長柯文哲，似乎在拍攝美食影片，柯文哲身邊坐了一對男女，女網友不禁好奇這兩人是誰，對此，有網友透露女子是老闆娘，一時讓許多人驚豔「老闆娘好美」，不過其實該位正妹，是電視台記者。

正妹引起網友討論(圖片截自臉書)

13日傍晚大約6點多，一名女網友在臉書社團「我是萬華人」PO文並分享照片，表示「巧遇市長，現在進行式，求解旁邊兩位是誰」，照片拍攝地點是萬華一間知名滷肉飯，而市長柯文哲坐在店裡，旁邊坐著一名戴紳士帽、面露微笑的副市長蔡炳坤，以及一名短髮、身穿洋裝與黑色短靴的女子。

這名女子意外引起原PO注意，雖然照片只有側面，不過看的出來女子長相漂亮、身材也保持得非常好，不禁讓原PO好奇，這位正妹究竟是誰，其中一名網友透露，她是該間知名小吃店老闆娘，一時讓許多人忍不住大讚「老闆娘看起來超級年輕」，不過經《中時新聞網》查證，這名正妹是電視台記者，並非老闆娘，意外掀起網友注意。

這間位於萬華知名滷肉飯，是許多老饕必吃的口袋名單，2019、及2020連續兩年，獲得米其林必比登推介的美食，重新裝潢後，改變原本傳統外觀，店面相當時尚新穎，不過也保留一輛攤車，象徵復古風情。

(中時新聞網)