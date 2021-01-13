高雄市長陳其邁出席美濃橙蜜香番茄評鑑競賽活動並化身型男主廚，行銷美濃橙蜜香番茄。(林雅惠攝)

第9屆美濃橙蜜香番茄品質評鑑競賽13日登場，今年共27位農友入圍決賽，經一番激烈角逐，評鑑結果由農友彭達裕贏得冠軍，亞軍、季軍各由黃偉宸、溫柄貴奪得。

高雄市長陳其邁出席評鑑活動並化身型男主廚，與立委邱議瑩、美濃農會總幹事鍾清輝及網紅主廚克里斯丁以在地橙蜜香番茄共同料理一道創意水果拼盤，隨後頒獎給橙蜜香品質評鑑競賽得主，陳其邁現場更購買100盒冠軍番茄，強力推銷美濃橙蜜香番茄。

陳其邁表示，美濃橙蜜香番茄皮薄多汁、果肉厚實，廣受消費者喜愛，憑藉著農友們對品質的用心與堅持及栽種技術精進，加上農業局對於品質及安全的把關，美濃橙蜜香茄不只成為美濃特色農產品，更是高市農產品的驕傲。

陳其邁說，美濃約有102公頃面積種橙蜜香番茄，是高市最大產區，主要產季為每年12月至翌年4月，每年約有3億產值，每台斤價格70至80元，自用送人兩相宜，市府品質掛保證，鼓勵消費者安心買、大膽吃，他相信橙蜜香會大賣特賣。

農業局表示，為創新模式讓農村農業發展多元有趣，市府推出實體通路於各大賣場行銷，如高雄郵局運用電商通路及宅配網路，將現採的橙蜜香番茄直接送到消費者手中搶鮮品嘗，歡迎消費者多加採購。

(中時 )