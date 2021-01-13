台灣新冠肺炎確診患者規定需要2次陰性才能解除隔離，常有關到崩潰的情事，指揮中心最新解隔離指引正式公布，患者發病十天以上、症狀緩解至少3天者、連續2次陰性且一採陰加上一採Ct值34以上或兩次採檢Ct值需34以上，同時符合上述三項條件即可解除隔離。

世界衛生組織今年5月27日建議，新冠患者不再以檢驗結果判定出院，改為發病10天再加至少3天無症狀。我指揮中心六月初才從全球最嚴格的三採陰放寬為二採陰，陰性的標準為，Ct值「驗不出數字」，也就是完全沒有病毒才能解除隔離，曾有患者一關80多天才出院，規定沿用至今。部分委員提議跟進世衛規定，去年12月24日開會討論出共識，歷經半個月新制正式上路。

新冠肺炎患者解除隔離標準再訪寬後，外界猜測新制上路後，國內確診者解隔離速度勢必會比過去快，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，由於新制今天起才剛正式上路，解隔離速度大概會比過去快多少，仍待觀察一段時間。

(中時 )