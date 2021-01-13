近期氣候寒冷，台灣一些海拔較高的地區出現靄靄白雪的美景，不少民眾搶著前往看雪，很多網紅也特地上山拍照錄影，讓粉絲不用上山也能一飽眼福；正妹女網紅卡比兔（傅唯甯）以火辣造型聞名，近日前往思源啞口賞雪，一絲不掛大戰冰天雪地，粉絲看完都熱了，激動瘋喊「大冰奶」。

網紅卡比兔是一名人氣Coser，以cosplay許多知名動漫人物受關注，且多半都是挑戰禁忌的尺度，時常讓網友看了臉紅心跳；今（13）日她在IG曬出一系列跑去思源啞口賞雪的照片，穿著一套黑色超深V洋裝，在銀白的雪地裡擺出各種姿勢，非常賞心悅目。

近日卡比兔前往思源啞口賞雪，一絲不掛大戰冰天雪地，粉絲看完都熱了，激動瘋喊「大冰奶」。(圖/ 摘自卡比兔IG)

豈料，其中一張照片卡比兔直接豁出去，把洋裝脫掉全裸上陣，畫面中只見她雙手捧著衣服遮住正面，傲人雙峰擋不住，東西半球直接溢出來，和雪白背景融為一體，讓粉絲有白雪美景看更有養眼美人欣賞；卡比兔也忍不住問說，「請用一句話來形容這張照片」。

粉絲看完照片簡直快瘋狂，紛紛熱情表示，「妳太猛，看得我燒都要退了」、「要命」、「感冒前的樣子」、「光看就好冷，辛苦了」、「大杯凍奶茶加冰」、「啊嗚，請收下我的膝蓋」、「大冰奶」、「美若天仙」、「真想看近拍照，是不是起雞皮了」。

思源啞口是台灣知名觀光景點，位在宜蘭大同鄉南山村，位處中央山脈和雪山山脈之間的鞍部上，當地年均溫11.8度C，每到冬季偶爾會降雪，吸引不少遊客前往。

(中時新聞網)