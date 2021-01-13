眼看疫情讓出國之旅遙遙無期，不少民眾將2021年旅遊計畫聚焦在國內深度特色旅遊！標榜將「飯店打造成旅行目的地」的知名文創設計旅店品牌－承億文旅集團，2020年可說是指標旅遊平台－易遊網舉辦的「台灣最美飯店」最大贏家！旗下6間飯店就有5間飯店奪榜，其中，以「阿里山高山茶為主題」的體驗式設計旅店－「桃城茶樣子」，再度蟬聯「2020全台最美飯店優勝」！

2020年第三屆「台灣最美飯店」票選活動，將台灣各飯店以規模、定位與類型分為4大類別，獲得超過15萬名網友熱情響應！其中，「精品渡假型」由承億文旅「桃城茶樣子」蟬聯最美飯店「冠軍」！其特色外觀捕捉自台灣早期出口茶葉時茶箱堆疊的意象，已成為嘉義市的知名地標。

此外，承億文旅「花蓮山知道」分館，以山、海、原住民文化為主題，上榜「2020精品渡假型最美飯店」，館內邀請5位藝術家運用在地素材打造獨一無二的藝術客房，展現花蓮風土文化，更獲得網友「有文化涵養又別出心裁的設計」評價。

「2020全台最美飯店」類別「精品都會型」，總計上榜5名飯店，其中承億文旅集團一口氣包辦3名，包含外觀以鳥籠意象所打造的「承億文旅－台中鳥日子」，輕工業風格及清水模建材，展現瀟灑奔放的旅人姿態，相當具有特色；「承億文旅－嘉義商旅」則運用檜木、櫻花為主題概念，傳遞座落在阿里山腳下的美麗小城故事，受到文青旅人熱推；依傍在淡水河畔漁人碼頭的「承億文旅－淡水吹風」，大廳設計有著大船入港的意象，帶領旅人的視線緩緩延伸至淡水風光。

承億文旅董事長戴俊郎表示，承億文旅擅長將「跨界的文化創意與藝術」融入在飯店內，每間承億文旅飯店在不同的季節、都有不同的展覽供旅人及附近居民閱讀，更邀請在地藝術家進駐飯店將藝術創作於房間內，以在地文化的內容開發，給予旅人不同以往的旅宿體驗。目前超過50個品牌及藝術家在承億文旅辦過近百場展覽，總計看展旅客超過百萬人次。

承億文旅品牌長簡巧珊表示，承億文旅以旅遊風格創造者為主題學，2020年聯手地方創生品牌太平藍做客家藍染展、紳士品牌－林果良品合辦品酒講堂、也與工研院以東石蚵殼再生為題開發深度旅遊－海風藝術營等；而與金馬影展最大贏家－國片「消失的情人節」、智慧3C品牌「小米」的異業合作，更將承億文旅的2020年度聲勢放到最大。

承億文旅集團成為網友們心中「2020全台最美飯店」最大贏家，除了旗下5間飯店上榜「2020全台最美飯店優勝」，第6間分館「承億文旅-墾丁雅客小半島」，也拿下「2020全台最美飯店精品都會型」第7名。

承億文旅集團挾著這股氣勢宣布，2021年將分別在日月潭及高雄展店。簡巧珊表示，日月潭新館地點除擁有日月潭邊第一排美景，更會與當地名勝－文武廟有深度文化體驗合作；而高雄新館落腳自在有亞洲新灣區核心之稱的「高雄總圖」文創會館，預計打造最具城市閱讀力的五星級文創酒店！

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