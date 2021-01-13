安盛投資管理對於2021年亞洲及中國市場展望維持樂觀看法，管理亞洲收益股票投資組合的資深投資組合經理Simon Weston指出，對於亞洲股票市場前景維持樂觀，尤其中國股票在亞洲範圍內仍具有吸引力，因為中國經濟的復甦在區域內最為迅速。而作為疫情下的最大受益者，電子商務等「新經濟」行業增長更為迅猛。

對於亞洲股票整體前景，安盛認為，隨著疫苗的推出，已發展市場將逐漸恢復，從而增加對亞洲出口的需求。整體而言，預期經濟活動將持續正常化，為受疫情影響最嚴重的領域，比如旅遊及飯店業等待來提振作用。

對於中國股票的前景展望，安盛認為，中國將更重視醫療保健等領域，從而提高投資人的關注及興趣，推動可再生能源發展的政策將產生新的投資機會；某些行業的監管風險有所增加，最明顯的是金融科技，以及一些被指壟斷的互聯網企業。但Simon Weston認為，長遠而言，這些互聯網巨頭前景仍然正面，實力基礎並無減損。

Simon Weston指出，這些互聯網巨頭仍是帶動社會消費的引擎之一，反壟斷舉措目前雖還不能斷定其影響程度，但長期而言，還是看好科技創新對於當前中國的重要性及社會功能，從這觀點來看，這些互聯網巨頭還是值得投資的標的。

他指出，A股也將繼續吸引外國投資人，外國人對於A股市場的了解及興趣日深，並越來越孰悉投資途徑。全球投資銀行對A股市場的研究覆蓋亦有所增強，為外國投資人提供更大信心。

(旺報 )