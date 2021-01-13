國內驚現醫師染疫，本土疫情再度開始緊張，在大家關心染疫醫師如何爆發院內感染時，前衛生署長楊志良卻在節目中提出爭議性觀點，認為是醫師防疫SOP不夠完善而造成破口，「應該被開除」。此發言不但引來醫界砲轟，全國醫師醫療產業工會更嚴肅糾正楊「未審先判」確診醫師的行為。發文重批這樣的發言，「知識是不夠的」。

國內12日北部醫院出現首例醫師確診的院內感染，楊志良於節目《新聞面對面》中批評確診醫師未依照防疫SOP處理，如今爆發院內感染，院方應對他做出某種處分「假如我是院長，我第一件事情就是把他fire掉。」此發言讓外科醫師吳欣岱痛批「不要不懂裝懂」，表示醫師根本無法看出病毒往哪裡來，楊的發言，只是捕風捉影，造成當事人二次傷害。

對此，全國醫師醫療產業工會粉專今（13日）發文表示，身為醫師，堅守崗位只是本份，面對新冠肺炎疫情必然會害怕，克服這種恐懼並挺立在各自崗位上則是天職。然而，面對謠言或是工作帶來的歧視，就不是醫師能夠承受的，更別提到這樣的中傷發言，竟來自於曾擔任過作為所有醫護人員後盾的前衛生署署長，楊志良先生。

全國醫師工會表示，醫護克服恐懼並挺立在各自崗位上則是天職。然而，面對謠言或是工作帶來的歧視，就不是醫師能夠承受的。（圖／Shutterstock）

全國醫師工會指出，醫護人員在與各種未知對抗時，背後往往需要「可依賴的政府」以及「務實的政策」，因此也期許，所有的政治人物，若不了解醫療，就不要妄下定論。醫師工會強調，「首先，根本不是這位醫師插管的，楊前署長您基本的假設就錯誤了，更遑論您馬上定論一定是病人有噴出飛沫，而且醫師知情不報，才會受到感染。」

全國醫師工會表示，新冠肺炎病毒已知的傳染途徑包括了飛沫傳染、以及氣溶膠散播。在醫院兵荒馬亂的急救現場，怎麼能觀察到大小僅有0.05mm以下的飛沫。工會直指，楊志良錯誤的猜想，以及對疾病的無知，還有對醫療現場的苛刻認定，已直接「未審先判」當事醫師死刑。

楊志良節目上說「可是我覺得這個醫院，這個醫師的警覺心是不夠的。」對此，粉專直呼，「我們真的必須說，『您的知識是不夠的』。」最後，醫師工會表示，不管再多政客中傷、鄉民酸言，都會堅守著崗位。承擔被感染的風險，去拯救與己無關的病人性命，「是我們醫護人員感到榮耀以及驕傲的來源」。但更期盼，所有人都能同心給予支持和加油。畢竟，防疫視同戰爭，而只要戰爭，一定有傷亡。「即便疫情再怎麼嚴苛，早在說出醫師誓詞的那一天，我們就立志站在守護全民的健康的第一線」。

(中時新聞網)