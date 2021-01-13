劇組祈福國泰民安，票房長紅。（巧克麗娛樂提供）

龍劭華透露電影《角頭—浪流連》中有全裸泡溫泉的橋段。（巧克麗娛樂提供）

高捷、龍劭華、曾莞婷、柯有倫、黃尚禾、唐振剛、張再興、吳震亞、盛鑑13日齊聚一堂，為賀歲片《角頭—浪流連》造勢，在影院隆重曝光滂礡氣勢的主預告。龍劭華跟高捷有30多年交情，不過這回卻因電影開啟首次合作的機緣，在片中飾演兩方幫派大佬，亦敵亦友。訪問中高捷也相當入戲，頻頻吐嘈龍劭華，被眾人說是「撿到槍」，火藥味十足。

67歲的龍劭華有一場裸身泡湯戲，他笑稱裸戲是自己嗜好，「我拍這種戲其實很有經驗了，原本劇組有幫我準備很多防護措施，但我覺得都是男生就沒關係，所以就什麼防護措施都沒做直接入鏡了，導演只剪接我的背面，拍前面會嚇死人」，一旁高捷則立刻嗤之以鼻說道：「沒什麼好看的！不看也罷！」還形容他有點「垂垂的」，一來一往的鬥嘴，逗笑全場。

曾莞婷在片中飾演龍劭華的女兒，她透露：「記得以前念小學時，龍哥（龍劭華）有來到我們學校拍戲，我還有主動去找龍哥簽名，沒想到現在居然要演他的女兒了！他戲外真的就像爸爸一樣，不斷跟我說要注意身體，很暖心！」

盛鑑則分享此次與龍劭華對戲十分過癮：「龍哥的眼神都很銳利，每次舉手投足間都充滿殺氣。有一次劇情中跟龍哥在溫泉講事情時，因為龍哥劇情中很瞧不起女婿，即興發揮隨手拿起一杯酒潑我的臉，我的情緒就瞬間被龍哥帶著走，被潑得很爽！」另一敵對勢力老大高捷一聽完馬上接著說：「很期待他（龍劭華）也來潑我水，我潑回去的東西會很不一樣！」

首度加入《角頭》系列電影的柯有倫今日也首次出席宣傳記者會，他表示在劇情中其實就只是擔任龍劭華幕後助手，算是一個小彩蛋角色，今天出席也算是讓彩蛋提前曝光。龍劭華也說：「其實我跟柯有倫算是很有緣份，我以前年輕的時候都跟他爸爸（柯受良）混在一起，我跟他爸算是一起『浪流連』的長大的！」該片下月10日全台上映。

(中時 )