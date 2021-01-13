新錢潮湧現。10大壽險公司將在2月初，提早給付新春假期前後的保單滿期金、還本金，以協助保戶因應年關資金需求，10家公司合計將給付逾16萬張保單、113億元以上的資金，將成為各金融機構競搶、或新的投資消費資金動能。

每年都有不少保戶利用年終獎金投保新保單，因此每年年關都有不少保單滿期或需給付生存金，為了讓保戶有更充裕的資金可調度，每年壽險公司都會匡列新春年假前後的滿期金、還本金等，一併在年前提早以支票或匯款方式，給付給保戶，但同時各壽險公司也會盡力，讓這些資金「回流」，投保新的保單，避免保戶跑到別人家。

今年農曆新春假期從2月10日到2月16日，壽險公司目前將2月4日或2月9日開始起算，到16日（有公司計算到18日）的滿期金或生存金，將提早在2月1日到9日期間給付。

2021年春節滿期金與生存金提早給付金額最多的是南山人壽，有逾4萬張保單，金額約30.5億元，會在2月5日到9日之間提早給付給保戶；其次是富邦人壽有25億元，近2萬張保單，也會在2月5日提早給付。

國泰人壽今年滿期金及生存金相對往年少，從2月4日計算到16日，約近5萬張保單的滿期或生存金，共16.5億元，會在2月4日提早給付。

台灣人壽今年提早給付7千多張保單，金額14億元，在2月5日給付；新光人壽則有2萬多張保單，11.11億元會在2月9日提早給付給保戶；中國人壽也有6千張左右、金額約8.8億元，在2月2日到9日間給付。

等於六大壽險公司就有14.3萬多張保單要進行提早給付，金額共近106億元。

另外如三商美邦人壽有1萬多張，金額3.66億元的滿期金與生存金，會在2月8日到9日提早給付，全球人壽亦有近六千張，金額2.15億元要在2月2日及3日提早給付，遠雄人壽有1千多張，金額1.2億元，是2月8日提前給付，元大人壽亦有1千多張，4,600多萬元人在2月1日就提早給付。

而各家公司提早給付的張數與金額，與其商品組合亦有關係，若先前某年儲蓄險銷售量較大，可能某一年的滿期金提早給付就會爆量，各公司也會想辦法爭取保戶資金回流。

年前壽險公司提早給付的滿期金或生存金除了是各家金融機構爭取的理財商機，同時也會流到消費或投資市場，是一股新的資金動能。

(工商 )