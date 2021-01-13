羅志祥（小豬）被前女友周揚青揭露多人運動，重創形象、事業停擺。（中時提供）

羅志祥（小豬）被前女友周揚青揭露多人運動，重創形象、事業停擺，去年底透過雜誌專訪再度致歉，近來也不時更新社群動態，他12日請粉絲推薦好看的追劇清單，不料遭酸民留言「時間管理大師這本書」，釣出他本尊回應「偶還沒出」。是否看好小豬東山再起？知名經紀人孫德榮表示，要天時地利人和才有機會，建議小豬「他的團隊要重組，危機處理太爛了，怎麼讓主子一直在火線？」

孫德榮曾一手捧紅小豬、5566等偶像，在他看來，小豬被爆料的事件殺傷力太大，而且太多人落井下石，只有吳宗憲幫他說話，他認為，小豬的幕僚應該挺身而出，「以前在喬傑立上火線的人是我，就像這次幫GINO發聲的人是我，這才叫經紀人。」他日前為GINO被撤掉《舞力全開》主持棒炮轟民視，讓GINO立馬獲得關注。

而他日前慶祝60大壽，事後也把小豬錄製的祝壽影片放上自己的《孫腫來了》頻道，不料流量很低，還有酸民留言說要退訂閱，他強勢回覆酸民「如果我的粉絲這麼不理智的話，請趕快退訂，我不挽留」，還反問對方，「（小豬）犯錯願意認錯為什麼不給他機會？」

孫德榮在演藝圈資歷深厚，他受邀將在年後到台北海洋科技大學擔任校務顧問，除了親自上課，他還特別邀請王琄、王瑞霞、李明德、陳玲玲、王中言、李明川等18位影視圈好友加入師資陣容，打造星創基地。他最近都在忙著規劃課程，笑說再也不能睡到自然醒了。

而他日前開記者會指控華納音樂代理他旗下喬傑立藝人的歌曲版稅長期結算不清，導致他損失上億元，至今沒有收到華納任何回覆，他已經找好台灣律師，正在找香港律師，準備在兩地一起提告。

(中時 )