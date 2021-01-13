國內史上單一最大詐領保險金案，竟成功騙過20多個司法官。66歲建商許文同、許嚴麗媖夫妻，因欠債過多，2001年桃芝颱風期間製造駕車墜崖意外，企圖詐領1.2億保險金，其子女成功領走6千400萬後，2人冒名到大陸藏匿，直到12年後，許妻猝死無法火葬遭公安識破身分，兩岸合作追查，3名子女為能讓雙親落葉歸根，始坦承共謀詐保。

社會10點檔》颱風夜車墜崖 夫妻人間蒸發12年 認罪詐保6400萬（資料照片）

警方調查，住在新北市金山的許文同因經商失敗，欠下上千萬元債務，疑因此預謀詐領保險金長達1年，在2000年短短2個月間向國泰人壽加保4筆意外險，夫妻保險總額高達1.2億元。2001年7月底，桃芝颱風肆虐全台，許文同的轎車被發現在東北角墜崖，夫妻2人的遺體卻沒被發現，並被列為風災的失蹤人口。夫妻倆被宣告死亡後，子女即向保險公司請領到6400多萬元保險金。

保險公司認為有異，向法院提出訴訟，但卻一直沒有查到詐領的證據。據了解，許文同夫婦在意外發生後，先跑回金山老家躲了1年，後來再持假護照潛逃到大陸上海藏匿，6000多萬元保險金3名子女各分到1000多萬元，其餘則被許氏夫妻帶到大陸當生活費。

2人以假名在上海躲藏了12幾年，2013年5月間許妻在蘇州因心臟疾病猝死，為了要辦死亡登記、火化等手續，且替老父及亡母解套，其中1名子女在6月向基隆地檢署自首，基隆地檢馬上指揮刑事局開始偵辦 。刑事局請大陸公安協查，並做親子DNA比對確認後，大陸公安發現2人使用假名，許文同始坦承，並在9月下旬因非法入境遭公安逮捕，他坦承詐死，表達希望回台落葉歸根的念頭。

2016年5月，高等法院昨依詐欺罪將許判刑3年、2名兒子各2年 9月及女兒6月徒刑、得易科確定，許文同父子3人都須入獄服刑。

(中時新聞網)