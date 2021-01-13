40歲瞿姓毒品通緝犯12日晚遭警方逮捕，13日下午1時許，他向警方誆稱可提供上線賣家的住處，帶警方前往西門町峨嵋街某大樓，還表示：「我身上帶手銬，被人看到會警覺。」以此讓警方先行解開，瞿再趁警方疏忽時趁亂跑下樓逃逸，萬華警方經5小時追查，晚間在中正區1家旅館，當場逮捕準備入住的瞿嫌。

萬華警方12日晚循線逮捕因毒品案遭通緝的瞿姓男子，隨後將他帶回警局準備解送地檢署，13日瞿卻突然向警方表示，他願意舉報販毒上游的藏匿點，警方依言帶他前往西門町。

13日下午1時許，瞿指引警方來到峨嵋街某大樓5樓，進一步要確認門牌時，瞿卻表示毒販可能有裝監視器，不管人在不在，要是看到他帶著手銬，一定會露餡讓對方警覺，要求將手銬摘除，這樣即使入鏡也不會不自然。

警方一時疏忽，替瞿解開手銬，但瞿趁警方拍照、看點時，突然轉身並強行衝下樓，接著朝武昌街方向逃逸無蹤。

萬華警方隨後組成專案追查，循線掌握瞿嫌逃走路線，傍晚鎖定他並未走遠，在中正區一帶出沒，經地毯式搜查，最後在1家旅館附近，逮捕正準備投宿的瞿嫌，目前正進一步偵訊中。

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(中時 )